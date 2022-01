Samsung 'ignora' AR/VR, azionisti preoccupati: l'azienda punta troppo sui foldable?

Un nuovo rapporto pubblicato dal Korea Herald sottolinea come Samsung sia notevolmente indietro nel mercato della realtà virtuale ed aumentata, rispetto alla concorrenza, a causa di quella che viene definita "un'ossessione" per gli smartphone pieghevoli.

Nel rapporto vengono citati i concorrenti della società asiatica, tra cui Apple, Microsoft, Meta e Sony che stanno sviluppando o hanno già lanciato nei negozi dispositivi e visori per la realtà virtuale ed aumentata, o che stanno investendo notevoli somme di denaro per ritagliarsi un ruolo importante nel futuro spazio tecnologico. Allo stato attuale, dal fronte Samsung c'è il silenzio più totale e non è chiaro se la compagnia stia lavorando già su progetto di questo tipo o meno.

Kim Gwang-Soo, analista di eBest Investment and Securities, in una nota ha dichiarato che "le grandi aziende tecnologiche, piuttosto che i produttori di smartphone, hanno già i contenuti e le piattaforme necessarie per realtà virtuale o aumentata. Google ha il sistema operativo Android, Microsoft ha Xbox e Sony ha PlayStation. È rischioso per Samsung lanciare dispositivi XR, quindi non ha altra scelta che continuare a concentrarsi sugli smartphone pieghevoli".

Proprio di recente sul web è emerso il Samsung Galaxy Fold Laptop, il laptop con schermo pieghevole di cui si parla già da tempo. Nel corso del CES 2022 Samsung ha ampiamente parlato degli smartphone pieghevoli, a dimostrazione di come l'azienda stia puntando molto su questo mercato.

Gli azionisti Samsung a quanto pare però avrebbero espresso le loro preoccupazioni per la poca attenzione che Samsung sta rivolgendo ai dispositivi AR e VR che sono il futuro dell'industria.

Nei prossimi tre anni, infatti, è previsto un aumento di dieci volte del mercato AR/VR, che potrebbe raggiunge un valore di 300 miliardi di Dollari del 2024 con oltre 70 milioni di dispositivi attivi. A lungo termine secondo molti i visori potrebbero parzialmente sostituire PC e smartphone.