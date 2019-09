Samsung implementa la prima tecnologia HDR10+ a 8K del mondo

Nel corso dell’IFA 2019, Samsung ha annunciato l’ampliamento dell’ecosistema HDR10+ con il supporto dei contenuti 8K. Questa implementazione è stata possibile grazie alla partnership con i principali provider di servizi streaming in Europa e nel resto del mondo.

Il colosso coreano vuole confermare la propria leadership nel settore delle specifiche HDR e a partire dall’ultimo quarto del 2019 - provider come Chili, Megogo e The Explorers – adotteranno lo standard 8K HDR10+ in aggiunta ai servizi già esistenti.

L’HDR10+ ottimizza la resa dell’immagine con una nuova gestione della luminosità e del contrasto. La feature sarà disponibile su tutti i modelli Samsung UHD TV da 8K (e superiori), compreso il nuovo "The Wall" con tecnologia MicroLed.

“Con l’affermarsi dell’HDR come una delle tecnologie fondamentali per la qualità ultraelevata delle immagini, il nostro formato HDR10+ consente di visualizzare tutte le immagini sullo schermo in maniera totalmente accurata, proprio come i registi le hanno pensate" ha affermato Hyogun Lee, di Samsung Electronics.

“Continueremo a rafforzare la nostra leadership nel settore stabilendo una serie di partnership con i migliori fornitori di servizi di streaming e dotando i nostri televisori della tecnologia necessaria per supportare il primo HDR10+ in 8K al mondo" ha poi concluso.

Samsung è alla continua ricerca di nuovi partner e presto il nuovo standard HDR10+ verrà implementato anche da altri provider come Rakuten TV e Videociety. Nel frattempo, le società di distribuzione cinematografica stanno lavorando per ampliare l’offerta di contenuti compatibili.

Insieme a Panasonic e 20th Century Fox, la società di Seul sta lavorando al programma di certificazione del logo HDR10+ e la collaborazione con Hisense permetterà l’espansione del nuovo standard anche sul mercato cinese.

Recentemente Samsung ha annunciato il passaggio dalla tecnologia QLED a quella OLED. L’abbinamento con HDR10+ potrebbe definire un nuovo standard di qualità, non resta che attendere per vedere all’opera i nuovi prodotti.