Samsung va all-in: aggiornamenti di quattro generazioni anche per i Galaxy A

Il 9 febbraio 2022 c'è stata la presentazione della gamma Samsung Galaxy S22. In questo contesto, il brand sudcoreano si è soffermato anche sul nuovo piano in termini di update, che prevede quattro generazioni. Ebbene, ora è emerso che ne beneficerà persino la gamma Galaxy A.

In particolare, come fatto notare da Gizchina e come confermato dal portale ufficiale di Samsung, a ricevere le tanto agognate quattro generazioni di aggiornamenti (e cinque anni di update di sicurezza) non saranno "solamente" le serie Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Z e Galaxy Tab S8, ma nella lista dei dispositivi che riceveranno questo trattamento ci saranno anche alcuni smartphone della gamma Galaxy A.

Per il momento non ci è dato sapere quali modelli rientreranno nei piani di Samsung, ma si fa chiaramente riferimento a dispositivi di prossima uscita. In ogni caso, l'inserimento della serie Galaxy A nel nuovo programma di aggiornamento è sicuramente una notizia non di poco conto, dato che si tratta di modelli che appartengono a fasce più basse rispetto ai classici top di gamma.

Ricordiamo inoltre che finora Samsung aveva annunciato solamente i piani relativi ai flagship, quindi la notizia è arrivata un po' a sorpresa, mediante una comunicazione pubblicata sul sito Web ufficiale della società sudcoreana. Insomma, ci sono buone notizie per coloro che apprezzano il brand Samsung. Tra l'altro, ricordiamo che ci saranno anche quattro anni di update per Galaxy Watch 4.