Samsung va in all in su IA, auto e reti 5G: investimenti per 19 miliardi di Euro

Non solo Galaxy Note 9, che sarà presentato tra meno di un'ora nel corso dell'evento Unpacked. Samsung guarda già al futuro del settore, e lo fa attraverso una serie di investimenti importanti, attraverso cui mira ad assumere una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.

Il colosso coreano, Samsung Electronics, ha infatti reso noto che investirà nel corso dei prossimi tre anni ben 25 mila miliardi di Won, pari a circa 19 miliardi di Euro, in tecnologie d'intelligenza artificiale, componenti elettronici per automobili a guida autonoma e reti 5G, oltre ad altre tecnologia.

Il tutto rientra nel nuovo piano industriale della compagnia, ufficializzato a qualche giorno di distanza dall'annuncio dei risultati finanziari del secondo trimestre dell'anno. La compagnia asiatica mira ad assumere un numero elevato di ricercatori altamente specializzati in intelligenza artificiale, ma investirà anche una quantità importante di denaro in reti mobili di prossima generazione, ovvero il 5G su cui molte nazioni stanno puntando in quanto è visto come un modo per spingere l'innovazione. Il debutto della tecnologia a livello mondiale è atteso per il prossimo anno, ma ad oggi non sono ancora presenti smartphone in grado di supportare la tecnologia.

Interessante anche notare come Samsung voglia anche destinare una somma importante dei 19 miliardi di Euro al settore biofarmaceutico.