Samsung ha in cantiere un nuovo monitor dedicato al gaming: 31.5 pollici, 4K e 120Hz

Samsung si conferma ancora una volta come una delle aziende produttrici di monitor più influenti del mercato: il nuovo pannello proposto dall'azienda coreana misurerà ben 31.5 pollici, ed avrà una risoluzione 4K con un refresh rate di 120Hz.

Nel frattempo anche ASUS ed Acer sono interessate a questo segmento di mercato, ma stando ai rumor i loro monitor sarebbero più modesti del modello proposto da Samsung. Alcuni leak apparsi in rete li vogliono da 27 pollici: una dimensione che potrebbe non prestarsi in modo ottimale alla visione di contenuti 4K.

Samsung non è la prima azienda a produrre un monitor 4K a 120Hz: su eBay è già disponibile l'UHD430, prodotto dall'azienda coreana Wasabi Mango e venduto al prezzo di 1399 dollari. Stando al mercato attuale, il prezzo del monitor di Samsung dovrebbe essere più elevato, ma l'azienda non ha ancora confermato a quale cifra renderà disponibile il pannello.

Ulteriori dettagli sulla sua commercializzazione verranno sicuramente condivisi in futuro, magari in occasione del Computex 2018.

Nel frattempo potete dare un'occhiata al nuovo spot creato da Samsung per pubblicizzare i propri smartphone top di gamma Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus: ancora una volta il colosso coreano non perde l'occasione di tirare qualche frecciatina alla rivale di sempre, Apple.