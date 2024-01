Samsung In&Out Flip: al CES lo schermo che si piega a 360 gradi

Nel corso del CES 2024, dove Samsung ha mostrato tra le altre cose anche The Premiere 8K, la divisione display dell’azienda coreana ha anche presentato dei nuovi concept display pieghevoli, tra cui spicca In&Out Flip, un pieghevole in stile flip che può piegare lo schermo a 360 gradi, consentendone l’utilizzo anche mentre è chiuso.

Sostanzialmente, In&Out Flip rappresenta un concept di come potrebbe essere un Galaxy Z Flip se lo schermo si potesse capovolgere. A differenza dello smartphone pieghevole, non è presente uno schermo esterno dal momento che il pannello si può piegare a 360 gradi, per diventare sia esterno che interno. In questo modo il dispositivo potrebbe diventare più sottile per ovvie ragioni ingegneristiche, ed è per questo motivo che In&Out Flip potrebbe rappresentare un punto di svolta importante per il mercato degli smartphone pieghevoli, che sono spesso accusati di essere troppo spessi.

In termini di durata, Samsung ha spiegato di averlo testato in molti scenari: ha fatto rimbalzare sul display dei palloni da basket e l’ha lanciato sott’acqua.

Presentato anche Rollable Flex, che Samsung ha faticato a descrivere dal momento che si tratta di un “dispositivo unico” con display espandibile che può diventare fino a cinque volte più grande delle sue dimensioni originali. Anche questo, potrebbe prestarsi a vari utilizzi.



Non è chiaro quando e se Samsung abbia intenzione di commercializzare questi concept, ma è evidente che la società voglia puntare massicciamente sul comparto foldable.