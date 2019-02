Samsung: in rete un nuovo set di render dello smartphone pieghevole

Dopo il video promozionale trapelato su YouTube, e che ha suscitato reazioni contrastanti da parte degli utenti, lo smartphone pieghevole di Samsung si mostra nuovamente sul web. Questa volta i colleghi di LetsgoDigital hanno elaborato un set di render basandosi proprio sul filmato in questione.

Nella relazione correlata al set di immagini, i grafici si soffermano sul fatto che per elaborare i render sono stati presi in considerazione tutti gli elementi mostrati nel filmato, in cui veniva visto un dispositivo elettronico con schermo ampio (quasi una sorta di tablet futuristico) con bordi estremamente sottili. Il teaser gettava uno sguardo anche su una sorta di display trasparente ed una specie di proiettore su cui Samsung starebbe lavorando.

Ovviamente il teaser non fornisce molte indicazioni sulle specifiche tecniche, tanto meno sulla possibile data di presentazione. In molti ipotizzano una possibile comparsa del dispositivo già il prossimo 20 Febbraio nel corso dell'evento Unpacked 2019 in programma a San Francisco nel corso del quale sarà svelato il Galaxy S10. Allo stato attuale però appare improbabile vedere il futuristico smartphone pieghevole già tra qualche giorno, ma non sono escluse sorprese. Samsung infatti potrebbe mostrare qualche funzionalità o l'interfaccia grafica, per far aumentare l'hype in vista della presentazione ufficiale.