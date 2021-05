Samsung inaugura Bespoke Home 2021: ecco la nuova linea di elettrodomestici hi-tech

Samsung ha inaugurato la piattaforma virtuale Bespoke Home 2021, una vetrina internazionale per la divisione Home Appliance dell'azienda coreana. Nel corso di un evento tenuto nella giornata di ieri, i dirigenti hanno mostrato le ultime novità dal campo degli elettrodomestici che diventano sempre più tecnologici.

Si è partiti dalla gamma di frigoriferi personalizzabili Bespoke, che approda anche in Europa ed in Italia con 8 colori e 3 finiture ed una serie di combinazioni che permettono di personalizzare il frigorifero, che offre grande capacità, comodità e performance. Nel nostro paese gli utenti potranno scegliere fra i modelli Monoporta, Monoporta Slime Combinato: quest'ultimo sarà disponibile in due versioni, da 1,85 e 2 metri di altezza con 3 finiture diverse ed una palette di colori ampia.

Arrivano anche in Europa i nuovi elettrodomestici hi-tech: nella seconda metà del 2021 approderà in Europa il Bespoke AirDresser, ma non è l'unica novità.

E' stato annunciato anche Bespoke Air Purifier, un purificatore d'aria che aspira l'aria in cinque direzioni e la purifica rapidamente ed intensamente anche in spazi ampi. Secondo quanto affermato da Samsung, il suo si sistema di purificazione è in grado di rimuovere il 999% di 0,01um di polvere, mentre lo scarico intelligente a tre vie fa circolare aria pulita in varie direzioni.

Completa Clean Station Bespoke Jet, con relativa stazione di ricarica incorporata. Gli utenti una volta terminata l'aspirazione non dovranno fare altro che agganciare l'aspirapolvere alla Clean Station per effettuare lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere.

Jet Bot AI+ invece rappresenta il primo robot aspirapolvere con l'intelligenza artificiale Intel integrata, che fa leva sulla tecnologia di riconoscimento degli oggetti, i sensori LiDAR e 3D per identificare gli oggetti e determinare il percorso ideale. Il robot sarà integrato con l'app SmartThings e sarà disponibile anche in Europa dalla seconda metà del 2021.

Tra gli altri elettrodomestici presentato troviamo il Water Purifier che può essere controllato tramite Bixby, mentre SmartThings si amplia con un'ampia gamma di servizi, tra cui SmartThings Cooking che propone tante ricette in base a quello che c'è in frigo e regola automaticamente temperature e modalità di cottura durante la preparazione, SmarThings Pet che consente di controllare i propri animali domestici da remoto. SmartThings Clothing Care invece è in grado di sincronizzarsi con Bespoke AirDresser e con lavatrici ed asciugatrici per efficientare il tempo del bucato, mentre SmartThings Air si sincronizza con il purificatore d'aria ed i climatizzatori per monitorare la qualità dell'aria.