Samsung inizia a lavorare ad Android 11 con la One UI 3.0

In seguito al rilascio della Beta 2.5 di Android 11 (update minore che ha portato con sé praticamente solo fix), si torna a parlare della prossima major release del sistema operativo per dispositivi mobili di Google. Più precisamente, ci sono novità interessanti per quanto riguarda l'arrivo dell'aggiornamento sugli smartphone Samsung.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e SamMobile, nonostante l'azienda sudcoreana non rientri tra i produttori che hanno deciso di rilasciare al pubblico le versioni preliminari di Android 11, Samsung è già al lavoro su questa versione, ovviamente puntando sulla personalizzazione software One UI 3.0.

Infatti, un utente di XDA Developers ha trovato un riferimento ad Android 11 all'interno di un file XML relativo al firmware di Samsung Galaxy S20 Ultra. La scritta "11" presente nel campo "version" lascia spazio a pochi dubbi: l'azienda sudcoreana si sta preparando all'avvento della nuova major release. Per quanto riguarda le tempistiche, alcuni rumor descrivono che la società sudcoreana potrebbe rilasciare l'update solamente dopo che Google avrà pubblicato la versione stabile per i suoi smartphone Pixel.

In ogni caso, vi ricordiamo che la versione stabile di Android 11 dovrebbe arrivare entro la fine del 2020 (sul sito ufficiale di Google si legge Q3 2020). È probabile che Samsung dia il via a una prima fase Beta subito dopo il lancio della versione stabile, per poi aggiornare i suoi dispositivi a quest'ultima nei mesi successivi. Per il resto, vi ricordiamo che recentemente è stato svelato il nome in codice di Android 11: Red Velvet Cake.