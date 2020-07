Samsung inizia a preparare le linee produttive per i display QD-OLED

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da The Elec, Samsung Display starebbe preparando il proprio impianto di Asan, in Corea del Sud per la produzione dei display Quantum Dot, che dovrebbero essere strettamente collegati agli schermi QD-OLED di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali a riguardo, tanto meno molti dettagli, ma visto l'abbandono dei display LCD, annunciato qualche mese fa ed in programma entro fine anno, appare una mossa quanto meno naturale.

I lavori nello stabilimento dovrebbero concludersi entro l'anno, con produzione al via nel 2021. La scelta di puntare sugli schermi QD-OLED è stata presa per aumentare la competitivà e qualità dei propri schermi. Samsung infatti andrà, ovviamente, a posizionarsi nel segmento premium del mercato, in cui è possibile ottenere profitti più elevati nonostante l'elevata concorrenza.