Samsung, inizia il rollout della patch di luglio: gli smartphone da aggiornare

Periodo di aggiornamenti software in casa Samsung: dopo che, una settimana fa, è arrivata puntuale come un orologio svizzero la patch di luglio per Samsung Galaxy S22, lo stesso aggiornamento è ora in fase di rollout per diversi smartphone coreani appartenenti alle linee S, Z e A, oltre ad alcuni phablet.

Per quanto riguarda la serie S, come da tradizione sono stati gli smartphone flaghsip a ricevere la patch per primi. Per questo, l'aggiornamento S90xBXXU2AVF5 è stato rilasciato il 4 luglio scorso per Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Nelle scorse ore, dalla Germania è poi iniziato il rollout dell'update anche per i Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, mentre dalla Malaysia è partito quello dell'aggiornamento per Galaxy S20 FE, già disponibile sul modello 5G in Europa.

A stretto giro rispetto agli smartphone della serie S, l'aggiornamento di luglio ha iniziato il rollout sui Galaxy di serie Z, ovvero Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Flip 5G. In tutti e tre i casi, l'aggiornamento dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Europa, mentre il rollout è già iniziato negli Stati Uniti.

Analogamente, dovrebbe presto fare un debutto più ampio anche la patch per i Galaxy Note 20, 20 5G e 20 Ultra, mentre persino i Galaxy Note 10, 10+ e 10+ 5G dovrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni. Inoltre, lato tablet e phablet segnaliamo l'arrivo della patch di giugno anche su Galaxy Tab Active Pro, con un rollout avviato nelle scorse ore.

Passando agli smartphone di fascia media e bassa, Samsung ha confermato che l'update mensile è in via di rilascio per Galaxy A53 e A32 a partire dalla Corea del Sud, per Galaxy A42 5G a partire dagli Stati Uniti, per il Galaxy A23 in Germania e per il Galaxy F62 in India. In generale, tutti questi smartphone dovrebbero ricevere l'update nei prossimi giorni in tutte le loro varianti sparse per il mondo. Infine, vi ricordiamo che Samsung ha rilasciato Android 12 per tre suoi device di fascia bassa nelle scorse settimane.