Samsung inizierà a produrre vaccini Pfizer? Non avete a sbagliato a leggere

Non avete sbagliato a leggere: Samsung potrebbe realmente iniziare a produrre vaccini Pfizer, stando a recenti indiscrezioni. Infatti, le voci di corridoio relative al possibile affidamento della realizzazione di questa tipologia di prodotti al colosso del mondo tech si stanno facendo sempre più insistenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Korea Herald, il Presidente sudcoreano Moon Jae-in si troverebbe attualmente negli Stati Uniti d'America e secondo le fonti sarebbe pronto a incontrare Albert Bourla, CEO di Pfizer, in quel di New York. In ogni caso, di mezzo ci sarebbe un accordo tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti d'America per un progetto congiunto relativo al rafforzamento della campagna vaccinale di entrambi i Paesi. Nei prossimi giorni dovrebbero essere svelati ulteriori dettagli su quest'ultimo.

In questo contesto, stando alle fonti, si inserirebbe Samsung, che tramite la sua divisione Samsung Biologics potrebbe coprire un ruolo fondamentale per quel che riguarda il ramo ricerca e sviluppo. Insomma, nulla di poi così strano, ma l'associazione tra il nome di un'azienda tech come Samsung e un vaccino ben noto come il Pfizer sta ovviamente attirando l'attenzione.

In ogni caso, chiaramente vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela, in quanto per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale e tutto si basa su voci di corridoio. Insomma, attualmente si tratta semplicemente di rumor, motivo per cui è bene attendere eventuali ulteriori sviluppi.