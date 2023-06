Samsung insegue TSMC: ecco quando arriveranno i chip a 2 nm e a 1,7 nm

I chip a 2 nm di TSMC costeranno tantissimo e non usciranno prima del 2025: un'occasione apparentemente ghiotta per la principale rivale del chipmaker taiwanese, Samsung, che potrebbe anticipare TSMC con i suoi chip a 2 nm, come già avvenuto per il nodo a 3 nm. Sfortunatamente, però, anche i chip a 2 nm del colosso coreano sarebbero in ritardo.

GizmoChina, infatti, riporta che Samsung non venderà chip a 2 nm prima del 2025, seguendo le orme di TSMC. La notizia sarebbe arrivata da alcuni executive della compagnia di Suwon, che l'avrebbero riportata ai clienti ed ai partner di Samsung durante un Forum che si è tenuto a San Jose, in California, martedì 27 giugno.

Per la precisione, nel 2025 inizierà la produzione di massa dei chip a 2 nm di Samsung: ciò significa che i primi wafer sperimentali arriveranno molto prima, probabilmente già entro la metà del 2024. Se ciò fosse confermato, Samsung seguirebbe passo passo TSMC, che ha già confermato l'avvio dei trial di produzione del suo nuovo nodo per il prossimo anno.

Fortunatamente, accanto al posticipo dei chip a 2 nm del colosso di Suwon arrivano anche delle buone notizie: nello specifico, Samsung ha in programma di realizzare e di mettere a produzione la prima revisione del nodo a 2 nm già nel 2026. Quest'ultima sarà pensata per l'HPC (High-Performance Computing) e sarà destinata molto probabilmente alle GPU per server, datacenter e IA.

Inoltre, nel 2027 arriveranno i chip a 2 nm per l'automotive, anche se non è chiaro quale hardware potrebbe accogliere delle tecnologie così avanzate e così costose nel settore automobilistico. In ogni caso, il nuovo processo produttivo di Samsung dovrebbe garantire un miglioramento delle performance dei chip coreani a 2 nm del 12% rispetto al nodo a 3 nm, riducendo del 25% i consumi. Infine, le dimensioni dei chip si ridurranno del 5% rispetto alle controparti a 3 nm.

Sempre durante il Forum, l'azienda ha confermato che nel 2027 arriveranno i primi chip a 1,7 nm: in questo modo, anche Samsung entrerà nell'Era Angstrom, forse qualche mese prima di TSMC. Sotto questo punto di vista, però, il primato spetta ancora a Intel, che ha concluso lo sviluppo del suo nodo 18A (a 1,8 nm) già nella prima metà del 2023.