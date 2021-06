Samsung potrebbe integrare una fotocamera rotante nei suoi smartphone pieghevoli

Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe arrivare con una fotocamera selfie sotto lo schermo, ma per il futuro potrebbero esserci altri piani molto più interessanti. Sebbene i sensori under-display stiano lentamente diventando un’opzione interessante per tutti gli smartphone, il colosso sudcoreano potrebbe implementare una fotocamera rotante.

I più attenti lettori e appassionati di tecnologia si ricorderanno subito, a questo punto, della Flip Camera dell’ASUS ZenFone 7 Pro. Ebbene, grazie a MySmartPrice ora sappiamo che Samsung ha depositato un brevetto presso WIPO ove si può vedere il progetto di implementazione di una fotocamera rotante sul suo prossimo smartphone pieghevole – molto probabilmente non Z Fold 3 o Z Flip 3, ormai attesi per agosto 2021.

Ciononostante, questo modulo fotocamera inedito resta alquanto particolare in quanto utilizza uno stelo per ruotare fino a 180 gradi, raddoppiando così la stessa configurazione della fotocamera posteriore, quando richiesto dall’utente. Samsung ha pure pensato a tutti i vari posizionamenti, dato che nei documenti depositati si parla di collocazioni orizzontali e verticali o, quando lo smartphone resta piegato, far sì che i sensori puntino verso l’esterno. Non dovrebbero mancare però un’app ad hoc per controllare liberamente la posizione del modulo così da scattare fotografie da prospettive differenti, ma anche dei sensori di movimento che permettono alla fotocamera di spostarsi e regolarsi a seconda di come viene posto il dispositivo.

Trattandosi di un semplice brevetto, ovviamente dobbiamo considerare anche l’evenienza di un mancato approdo ufficiale nei prossimi foldable ammiraglia; essendo però un progetto estremamente sperimentale ed essendo gli smartphone pieghevoli ancora inaccessibili all’utente medio, vedere questo insolito modulo sui nuovi Fold o Flip potrebbe essere una scommessa interessante da parte della società.