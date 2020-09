Samsung, l'interfaccia One UI 2.5 arriva anche su Samsung Galaxy S10

Finalmente nei telefoni Samsung è ufficialmente arrivato l’aggiornamento a One UI 2.5. Dopo che quest’ultima è arrivata preinstallata negli smartphone della serie Galaxy Note 20, come preannunciato verso fine agosto arriverà in una lunga serie di dispositivi compresi tutti quelli della serie Galaxy S10, tra cui S10e e S10+.

Il colosso sudcoreano ha iniziato il roll out in Germania della nuova interfaccia personalizzata per Android, creata appositamente per i dispositivi del marchio Samsung. Scendendo nel dettaglio, saranno i firmware G973FXXU8DTH7, G970FXXU8DTH7 e G975FXXU8DTH7 con annesse patch di sicurezza del mese di settembre ad arrivare su Samsung Galaxy S10, S10e e S10+. In tutto dovrete scaricare 965MB (e si consiglia di farlo tramite Wi-Fi) per aggiornare i vostri smartphone, ovviamente quando One UI 2.5 diventerà disponibile anche in Italia.

Già prima però Samsung ha introdotto la nuova interfaccia utente con l’aggiornamento G98XBXXU4BTH5 per Galaxy S20, che ha mostrato tutte le migliorie già annunciate dall’azienda tra cui la feature Wireless DeX che permette il mirroring dell’interfaccia su tutti i TV che supportano Miracast; ma anche l’aggiunta della modalità Pro Video e alcune modifiche a Single Take. Per aggiornare i vostri smartphone Samsung vi basterà andare su Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Di recente Samsung ha anche presentato Galaxy Z Fold 2 5G e una serie di altri dispositivi come il tablet Galaxy Tab A7, la smartband Galaxy Fit 2 e lo smartphone Galaxy A42 5G.