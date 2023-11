Samsung Internet, il browser di Samsung per Android, arriva su PC: disponibile su Windows

Samsung ha lanciato il suo browser disponibile per i dispositivi della gamma Galaxy ed Android, Samsung Internet, anche su PC. Il colosso coreano ha infatti comunicato che l’applicazione può essere scaricata su tutti i PC e laptop Windows, anche se non sono a marchio Samsung.

Il download può essere effettuato direttamente attraverso il Microsoft Store in maniera completamente gratuita. Il vantaggio principale è senza dubbio rappresentato dalla sincronizzazione dei dati di navigazione tra smartphone e PC, che ha impedito a molti - per questioni legate alla comodità - di utilizzarlo come browser principale sui propri smartphone e tablet. Tuttavia, Samsung ancora non ha implementato il supporto completo alla sincronizzazione tra Android e Windows ed anche se si può accedere con il proprio account Samsung, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo è possibile sincronizzare solo la cronologia, i segnalibri, le pagine salvate e le schede aperte. Manca all’appello la sincronizzazione della password, un aspetto non di secondaria importanza.

Come evidenziato dai colleghi di SamMobile, alla prima apertura Samsung Internet chiederà di importare la cronologia di navigazione, i segnalibri ed i preferiti e le altre impostazioni, ma sarà anche possibile importare i preferiti utilizzando un file HTML. Rispetto alla controparte Android deve un pò essere affinato a livello di prestazioni, ma è presente comune il supporto agli adblocker, la modalità in incognito, alla modalità scura ed ai plugin.