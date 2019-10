Samsung interrompe la produzione di smartphone in Cina

Samsung ha confermato a Reuters di aver interrotto la produzione dei propri smartphone in Cina. Una mossa a sorpresa, che segue quella di altri colossi come Sony che hanno fatto lo stesso. Le ragioni di tale scelta sono tante, e seguono un periodo in cui la società coreana aveva ridimensionato la produzione nella nazione asiatica.

Come riportato dalla rivista finanziaria cinese Caixin, la notizia era nell'aria da tempo e nelle passate settimane il colosso coreano aveva addirittura iniziato ad offrire ai dipendenti dello stabilimento di Huizhou degli incentivi in caso di licenziamento volontario.

Samsung, dal suo canto ha spiegato che tutte le attrezzature utilizzate nel paese saranno spostate in altri siti produttivi sparsi in tutto il mondo, a seconda delle necessità. Nel comunicato il produttore di smartphone non ha fornito molte indicazioni sullo stabilimento chiuso e le sue dimensioni, tanto meno sul numero di dipendenti coinvolti.

E' probabile che la scelta sia stata presa anche per motivazioni legate alla quota di mercato, che nel corso del primo trimestre del 2019 è passata dal 15% del 2013 all'1%, a causa della concorrenza dei marchi locali che continuano a farla da padroni nel paese.

Apple, a differenza di quanto ipotizzato da molti in precedenza, sta continuando a mantenere la produzione nel paese.