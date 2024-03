Samsung interrompe il supporto a due storici smartphone: stop agli aggiornamenti

Fine della corsa per Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, le ultime due varianti delle linee Note 10 ed S10 che ancora avevano ricevuto aggiornamenti sia di sicurezza che del sistema operativo.

Galaxy S10 Lite è stato lanciato il 3 Gennaio 2020, mentre il Galaxy Note Lite è stato messo in vendita il 23 Agosto 2019. Per entrambi, Samsung ha promesso tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza e, come previsto dal programma del produttore, i due device in questione sono sulla strada del pensionamento e non riceveranno più alcun update.

Se per quanto riguarda gli aggiornamenti di Android per gli utenti cambia poco, da prendere in considerazione è la questione relativa ai fix di sicurezza, che risolvono le vulnerabilità più o meno gravi scovate ciclicamente dai ricercatori. Disporre di un dispositivo che possa beneficiare di questi aggiornamenti è molto importante, in quanto garantiscono che i dati siano al sicuro.

Poco più di un anno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia dell’arrivo di Android 13 su Galaxy S10 Lite, che è stato il suo ultimo major update.

Sui nuovi smartphone, come quelli della serie Galaxy S24, sono garantiti sette anni di aggiornamenti Android e di sicurezza.