Samsung introduce la funzione Object Eraser per la camera del Galaxy S21

Torniamo su Samsung che con la presentazione del nuovo Galaxy S21 ha catalizzato tutte le attenzioni del CES 2021. La linea di smartphone top di gamma S21 di Samsung ha introdotto diverse novità, a partire da un nuovo stile per il design dei suoi device al chip Exynos 2100 da 5nm con Neural Process Unit.

Una delle tante feature passate in sordina è senza dubbio Samsung Object Remover, una nuova funzionalità presente all'interno dell'app fotocamera in grado di fare effettivamente ciò che dice, ovvero permette all'utente di selezionare un'area con oggetti di disturbo all'interno di uno scatto e rimuoverla grazie all'intelligenza artificiale dello smartphone.

Quando si parla di questo genere di funzionalità viene subito in mente Adobe Content-Aware Fill, presente in Photoshop e After Effects, ma è lecito aspettarsi che il nuovo software Samsung richiederà del tempo prima di raggiungere prestazioni in linea con quelle di una suite professionale di fotoritocco.

Prestazioni a parte, ciò che veramente si può apprezzare, in termini nettamente positivi, è lo sforzo di Samsung di cercare di dare all'utente qualcosa in più in termini di esperienze con i suoi device, soprattutto per quanto riguarda l'IA.

Il servizio Object Eraser verrà lanciato insieme ai nuovi Samsung Galaxy S21 nel giro di poche settimane ma probabilmente raggiungerà anche i dispositivi delle scorse generazioni dotati di IA tramite un aggiornamento firmware.

Per saperne di più sui nuovi flagship del colosso sudcoreano, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra prova in anteprima di Samsung Galaxy S21.