Samsung punta sul 5G ed IA: 1.000 ricercatori entro il 2020

Samsung, come altre aziende del settore, ha annunciato all'IFA di Berlino una serie di investimenti sull'intelligenza artificiale ed il 5G, che vanno ad aggiungersi a quelli degli ultimi mesi. L'obiettivo finale è garantire la continua integrazione delle innovazioni tra hardware, software e servizi.

Agli investimenti la compagnia coreana aggiungerà una serie di centri di ricerca dedicati all'intelligenza artificiale in tutto il mondo, come quello di Cambridge.

Samsung prevede di impiegare circa 1.000 nuovi ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale nelle proprie strutture entro il 2020, impegnati nella progettazione e sviluppo di tecnologie d'IA indirizzate agli utenti ed in grado di apprendere continuamente e migliorare la vita delle persone in modi sempre più intelligenti, utili e personalizzati.

Per quanto riguarda il 5G, Samsung rafforzerà il proprio ruolo attivo nella definizione degli standard nel settore. Il produttore sta lavorando sull'implementazione delle reti di prossima generazione e prevede entro la fine dell'anno di introdurre negli Stati Uniti il primo servizio a banda larga domestico al mondo basato sul 5G.

Samsung quindi non guarda solo ai prodotti, come The Wall, ma anche ai servizi che saranno implementati sugli smartphone del futuro. Ad oggi sono molte le aziende che stanno puntando sul 5G, ma i dispositivi in grado di sfruttare la rete sono previsti per il 2019.