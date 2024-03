Samsung ha inviato il Galaxy S24 Ultra nella stratosfera: le foto sono spettacolari!

Nel tentativo di pore ulteriormente l’accento sulle funzionalità legate al comparto fotografico di Galaxy S24 Ultra, Samsung ha inviato il suo smartphone top di gamma 2024 nello spazio per scattare delle fotografie spettacolari della Terra.

Come raccontato dai colleghi di SamMobile, per fare in modo che il suo smartphone potesse resistere, Samsung ha progettato due cover in fibra di carbonio che hanno consentito agli ingegneri di inviare in sicurezza il Galaxy S24 Ultra nello spazio utilizzando un pallone. Dopo aver fatto ciò, Samsung ha collegato il telefono e lo ha attaccato al pallone con l’idrogeno, che ha viaggiato per 37 chilometri sopra la superficie terrestre raggiungendo la stratosfera, che rappresenta il doppio dell’altezza dove solitamente volano gli aerei commerciali.

Le tre fotocamere posteriori del Galaxy S24 Ultra sono state utilizzate per scattare le fotografie che trovate in calce. Come spiegato da Fahim Al Mahmud Ashik su X, le operazioni hanno richiesto meno di una settimana: una volta completato questo step, nel gennaio 2024, l’idrogeno del pallone è stato scaricato e lo smartphone è atterrato ad una velocità di 8 Km/h in maniera sicura, senza riportare alcun danno.

Qualche giorno fa, Samsung ha aggiornato il Galaxy S24 anche in Italia, con un update che ha migliorato anche il comparto fotografico.