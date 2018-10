Samsung ironizza sui Pixel 3: sul notch 'ci si può far atterrare un aereo'

L'ampio notch di Google Pixel 3 XL ha attirato le critiche di molti utenti dei social network negli ultimi giorni. Non sorprende, dunque, che Samsung abbia sfruttato l'occasione per "ironizzare indirettamente" sulle scelte effettuate dalla società californiana. Vediamo assieme in che modo.

In particolare, l'azienda sudcoreana si è espressa proprio sul notch presente nella variante XL del nuovo smartphone Pixel 3 di Google. Inizialmente, a pochi minuti dalla presentazione, Samsung ha scritto quanto segue sul suo profilo Twitter US ufficiale: "ci si può far atterrare sopra un aereo", con chiaro riferimento all'ampia tacca. Successivamente, la società sudcoreana ha rincarato la dose rispondendo a un utente: "è tempo di bocciare il notch", che in inglese è un ottimo gioco di parole ("time to botch the notch").

Ironia che sembra però essere passata inosservata dai più, visto che i tweet non hanno raccolto un alto numero di interazioni. Tuttavia, si tratta di una mossa di marketing piuttosto inaspettata, visto che è raro vedere "attacchi" così diretti, anche se Samsung non ha citato espressamente Google, per ovvi motivi.

Per tutti i dettagli in merito a Google Pixel 3 XL, vi rimandiamo a questa news dedicata, mentre per il recap dell'ultimo evento di presentazione di BigG vi consigliamo di consultare questo approfondimento.