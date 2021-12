Samsung ISOCELL GWB è il sensore fotocamera più simile all'occhio umano

A tre mesi dall’annuncio del sensore ISOCELL HP1 da 200 megapixel, Samsung conferma di avere sviluppato il sensore ISOCELL GWB da 64MP, quello che viene definito dalla società come “il più simile all’occhio umano”. Un titolo importante che lo renderebbe uno dei traguardi più interessanti nel mondo tech.

A presentarlo al pubblico, svelando alcune delle caratteristiche chiave, è stato il VP and Head of R&D di Samsung Electronics China, Pan Xuebao, durante un webinar guidato da TECNO Mobile, produttore cinese di smartphone che avrebbe collaborato proprio con Samsung nella fase di sviluppo e creazione. Ciò ci fa capire che, molto probabilmente, ISOCELL GWB debutterà proprio su un telefono TECNO nel corso del 2022 e non direttamente su un modello della casa sudcoreana.

Ciononostante, quali sono gli elementi più importanti dell’inedito sensore? La novità che cattura l’attenzione di tutti è l’aggiunta di un pixel bianco all'interno del pattern del filtro colore RGB, una soluzione necessaria per aumentare la sensibilità alla luce e rendere ogni scatto più luminoso, oltre che dalla resa cromatica superiore e più precisa persino in condizione di illuminazione scarsa.

Per quanto riguarda la risoluzione, come detto inizialmente si parla di 64MP e non dei vociferati 50MP. Questo dettaglio serve anche come ulteriore conferma del fatto che non giungerà in dotazione alla serie Samsung Galaxy S22, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Di conseguenza, non ci resta che attendere pazientemente maggiori informazioni e tenere gli occhi aperti.

Tra l’altro, oggi Samsung Electronics ha annunciato una sorprendente riorganizzazione interna che vede l’unione della divisione smartphone con Electronics.