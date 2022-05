Samsung ISOCELL HP3: l'obiettivo da 200 MP debutterà sui Galaxy S23?

Lo scorso anno, Samsung ha lanciato il sensore ISOCELL HP1, la prima lente fotografica per smartphone con risoluzione da ben 200 MP. Da allora, l'HP1 non ha trovato spazio su alcuno smartphone, il che ci fa pensare che il sensore sia stato un flop, magari per i prezzi troppo alti o per l'hardware richiesto per la sua gestione.

Tuttavia, stando a quanto riporta Galaxy Club, la mancata implementazione dell'ISOCELL HP1 non avrebbe fatto desistere Samsung dallo sviluppo di un suo successore, che potrebbe presto essere lanciato con il nome di ISOCELL HP3 e che dovrebbe avere anch'esso una risoluzione da 200 MP.

A quanto pare, il sensore potrebbe essere integrato nel Samsung Galaxy S23, del quale per il momento sappiamo ancora molto poco: finora, infatti, è emerso in rete un solo rumor sul Samsung Galaxy S23, che spiega che lo smartphone avrebbe codename "Diamond".

Prima dell'uscita del Galaxy S23, a cui manca poco meno di un anno, gli ISOCELL HP1 e HP3 dovrebbero trovare spazio anche sotto la scocca dei nuovi smartphone flagship Xiaomi e Motorola, specie nella fotocamera di Xiaomi 12 Ultra, che però secondo alcuni leaker potrebbe dotarsi di una lente principale firmata da Sony.

Purtroppo, al momento non sappiamo quasi nulla dal punto di vista tecnico sul sensore ISOCELL HP3, anche se pare che si tratterà di un upgrade minore rispetto all'ISOCELL HP1, specie in termini di hardware. Il vero cambiamento, in realtà, dovrebbe trovarsi negli algoritmi di elaborazione e gestione dell'immagine, che dovrebbero essere stati rifiniti in modo da migliorare nettamente la qualità delle fotografie scattate.

Ad ogni modo, un sensore da 200 MP potrebbe sembrare eccessivo per alcuni appassionati di smartphone. In effetti, al momento solo i SoC top di gamma come lo Snapdragon 8 Gen 1 e il Samsung Exynos 2200 supportano (peraltro come limite massimo) una risoluzione della lente fotografica fino a 200 MP. È tuttavia possibile che le cose siano destinate a cambiare nel corso dell'anno, con l'uscita dei nuovi chipset di Qualcomm e MediaTek.