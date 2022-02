Samsung Jet Bot Ai+: il robot aspirapolvere che monitora anche gli animali domestici

Samsung annuncia il lancio in Italia del robot aspirapolvere Jet Bot Ai+, basato sull'intelligenza artificiale che gli consente di eliminare lo sporco, riconoscere i mobili ed oggetti di piccoli dimensioni (fino ad 1cm) e può anche monitorare i nostri amici a quattro zampe.

Basato sul processore Intel che alimenta la tecnologia Jet AI Object Recognition, il Jet Bot Ai+ integra un sensore LiDAR che è in grado di individuare la posizione precisa del robot per scansionare ripetutamente la stanza in modo tale da ottenere informazioni accurate sulle distanze, a cui si aggiunge un sensore 3D Ai che ha l'obiettivo di evitare gli oggetti piccoli e difficili da rilevare sul pavimento tramite una fotocamera che è a tutti gli effetti un vero e proprio occhio vigile.

Tramite l'applicazione è possibile accedere alla funzione Select & Go che permette al Jet Bot AI+ di riconoscere le stanze per selezionare quelle da pulire, ma anche impostare delle vere e proprie no-go zone.

A livello tecnico, il robot combina un sistema di filtraggio a 5 strati che insieme al motore Digital Inverter e la struttura multiciclonica di Jet Cyclone trattiene il 99,999% delle polveri sottili ed allergenti, comprese le particelle di appena 0,5-4,2um.

E' presente anche una base di ricarica con Clean Station Integrata che svuota il serbatoio della polvere e lo pulisce utilizzando la tecnologia Air Pulse.

L'aspetto più interessante è rappresentato dalla funzione Jet Live: il robot è dotato di fotocamera anteriore che può trasmettere video in streaming in tempo reale tramite l'app StartThings. La modalità Pattugliamento può monitorare in sicurezza lo stato della propria abitazione. E' inoltre presente un servizio davvero esclusivo che consente di monitorare e rilevare il comportamento del proprio cane o gatto, avvisando il padrone in caso di comportamenti anomali.

Il prezzo di listino è di 1.299 Euro, e l'acquisto può essere effettuato direttamente attraverso il sito web di Samsung.