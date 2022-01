Samsung C-Lab: presentate al CES le cuffie che deumidificano le orecchie

Tra le numerose tecnologie visibili al CES 2022 vi sono i nuovi TV Samsung del 2022. Tuttavia, credere che la partecipazione del colosso coreano alla kermesse di Las Vegas si limiti alle TV è sbagliato: al contrario, Samsung ha presentato i risultati di C-Lab, un incubatore di startup che quest'anno ha portato al CES diversi prodotti innovativi.

Qualche giorno fa, per esempio, vi abbiamo parlato di prodotti C-Lab come Zamstar e Piloto, mentre oggi al centro della scena troviamo dispositivi come DearBuds, Innovision, Prinker Korea e Petnow. Tutti questi prodotti sono stati il risultato di progetti personali di impiegati Samsung, incoraggiati dall'azienda a sperimentare e a fondare le proprie startup proprio grazie a C-Lab, fondato nel 2012 e ampliato nel 2018.

Il prodotto più particolare è sicuramente DearBuds, una cuffia earbud con tecnologia Bluetooth dotata di sensori capaci di misurare l'umidità interna dell'orecchia. Quando la cuffia rileva che l'umidità si alza troppo, può automaticamente decidere di deumidificare le orecchie dell'utente rilasciando luce e calore. I dati relativi all'umidità, inoltre, vengono mostrati in tempo reale sul display del case di protezione delle cuffie.

Innovision, invece, è un'app che monitora lo sviluppo degli occhi dei neonati e dei bambini, tenendo traccia di problemi come lo strabismo e il disallineamento degli occhi, suggerendo ai genitori degli esercizi risolutivi o di contattare un medico quando necessario. Cambiando completamente registro, Prinker Korea è un dispositivo che crea tatuaggi rimovibili: questi possono essere disegnati su un'app per smartphone, la quale invia i dati a Prinker, che "stampa" il tatuaggio direttamente sulla pelle dell'utente.

Infine, PetNow è un'app biometrica per cani, che può identificare un cane solo a partire dall'"impronta digitale" del suo naso: l'obiettivo di PetNow è quello di creare un database con le "impronte digitali" di più cani possibili sparsi in giro per il mondo, in modo da evitare l'inserimento del microchip sottocutaneo negli animali, sfruttando invece PetNow per identificare i cani che si sono persi o che sono stati abbandonati.