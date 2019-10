Samsung lancerà un Galaxy S10 nella stratosfera a bordo di un pallone aerostatico

Samsung ha annunciato oggi una nuova missione: lancerà un Galaxy S10 nella stratosfera per dare alle persone la possibilità di far arrivare il loro volto nello spazio. SpaceSelfie, questo il nome dato al lancio, durerà oltre 200 ore al limite dell'atmosfera terrestre.

Il lancio avverrà a bordo di un pallone aerostatico a superpressone grande quanto la metà di un campo da basket, che si solleverà da una rampa di lancio in South Dakota, negli Stati Uniti, trasportando un alloggiamento per il Galaxy S10 che raggiungerà circa 19.700 metri.

Gli ingegneri hanno progettato il carico in modo da garantire foto della migliore qualità possibile, il tutto tenendo conto della curvatura della Terra e dei riflessi prodotti dalla luce del sole, che alimenterà sia l'alloggiamento che lo smartphone.

Gli utenti sulla Terra avranno la possibilità di ricevere una foto del proprio volto nello spazio scattando un selfie con lo smartphone e caricandolo sul sito internet Mission Control.

Samsung per il progetto SpaceSelfie ha progettato due app: una per il controllo a terra, creata per ricevere ed inviare i selfie tra il sito ed il pallone. L'altra, comunica con la telecamera fissa dell'attrezzatura, indicando di scattare la foto di un selfie visualizzato sullo schermo del dispositivo. L'applicazione sullo smartphone, inoltre, richiede alla seconda di reinviare sulla Terra l'immagine, che viene trasmessa all'utente.

La scelta è caduta sul Galaxy S10 in quanto i test effettuati hanno dimostrato che è in grado di resistere a temperature fino a -65°C, con il display Dynamic AMOLED che è stato capace di operare in ambienti difficili evitando la formazione di condensa.

Per inviare il proprio volto nello spazio basta collegarsi al sito web di SpaceSelfie