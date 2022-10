Samsung lancerà Galaxy Tab S9 in ritardo? Possibili problemi con la produzione

Sono passati quasi otto mesi dalla presentazione di Samsung Galaxy Tab S8, l’ultima generazione di tablet del colosso sudcoreano. Gli appassionati del marchio, a questo punto, si aspettano già i primi leak riguardanti la futura serie Galaxy Tab S9 ma, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe vedere ritardi nel lancio.

Stando a un report pubblicato da The Elec e ripreso da SamMobile, Samsung avrebbe deciso di posticipare lo sviluppo e il lancio della gamma di tablet ammiraglia Galaxy Tab S9 al 2023 – con ogni probabilità durante la seconda metà dell’anno. I piani iniziali prevedevano infatti un avvio della fase di sviluppo nel dicembre 2022 con lancio possibilmente entro la prima metà del 2023, ma ciò potrebbe non accadere.

Il media outlet sudcoreano ha riferito che questo ritardo sarebbe dovuto a una diminuzione della domanda di molti prodotti tecnologici, tablet compresi, e dalla recessione economica globale. Per queste ragioni, Samsung ora potrebbe pianificare la presentazione di Galaxy Tab S9 assieme a Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, in un evento per dispositivi top di gamma. Chissà se, in tali circostanze, l’azienda deciderà di spingere per il debutto del tablet Samsung Galaxy con schermo pieghevole.

Le previsioni degli analisti, nel mentre, scoraggiano il settore: secondo DSCC (Display Supply Chain Consultants), le spedizioni complessive di tablet dovrebbero diminuire entro fine 2022, mentre dovrebbero aumentare quelle di tablet premium e ultra premium.

Pochi giorni fa, invece, Samsung ha confermato che avvierà la produzione di chip a 2nm entro il 2025.