Samsung lancia Android 12 su Galaxy A72 un mese prima del previsto

Dopo l’arrivo di Android 12 su Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus in Italia a fine dicembre 2021, avvenuto con sorpresa per molti utenti del Belpaese e anche nel resto del Vecchio Continente, il colosso sudcoreano lancia Android 12 e One UI 4.0 su Samsung Galaxy A72 addirittura un mese in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

L’update in questione risulta già disponibile in queste prime giornate di gennaio 2022 sul mercato russo, il quale solitamente precede ogni altro Paese europeo servendo da proving ground per il corretto funzionamento del sistema operativo al lancio. Per l’esattezza, l’aggiornamento rilasciato da Samsung porta con sé la versione firmware A725FXXU4BULA e la patch di sicurezza di dicembre 2021.

Come da nostra prassi, si segnala dunque ai lettori possessori dello smartphone di fascia media Galaxy A72 di attendere pazientemente l’aggiornamento, presumibilmente in arrivo nel corso delle prossime settimane. Nel caso in cui non vi giunga alcuna notifica di sistema relativa all’update, si consiglia la ricerca tramite Impostazioni > Aggiornamento software ove eventualmente apparirà il pulsante “Scarica e Installa”. In tal caso, sarà sufficiente premerlo e proseguire con download e installazione.

Nel frattempo c’è chi si diverte a adattare Android 12 a dispositivi più datati. Volete un esempio? Giusto oggi abbiamo segnalato l’arrivo di Android 12 su Samsung Galaxy S2 grazie a LineageOS 19.0.