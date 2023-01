Samsung lancia il suo Apple Studio Display: ViewFinity S9 arriva in 5K e con tanto I/O

La lineup di monitor Samsung del CES 2023 non è fatta di soli dispositivi per i videogiocatori. Al contrario, il nuovo Smart Monitor della serie Samsung ViewFinity S9 sembra essere perfetto per i fotografi, i creator e i videomaker. C'è solo un piccolo problema: il suo design ricorda molto da vicino quello di un prodotto della concorrenza.

Come potete vedere nell'immagine in calce, infatti, il Samsung ViewFinity S9 ricorda da vicino un Apple Studio Display, almeno in termini di design. Non è dunque un caso che sia il monitor di Apple che quello del colosso di Suwon siano mirati ad un pubblico di creator, artisti digitali, esperti di produzione video e fotografi, offrendo un'altissima accuratezza del colore e delle specifiche incredibili.

Nello specifico, il ViewFinity S9 di nuova generazione è un monitor IPS da 27" con risoluzione 5K da 5.120 x 2.880 pixel. Il prodotto ha anche una finitura opaca per ridurre i riflessi e una serie di porte di I/O incredibilmente varia, comprendendo connettori HDMI, Thunderbolt 4, USB-C e DisplayPort. In più, il monitor può ricaricare i laptop a cui viene connesso fino a 96 Watt.

Il design del monitor è minimale e mostra un elegante chassis grigio in metallo, pensato per gli utenti più raffinati. Nonostante si tratti di un monitor per professionisti, comunque, il ViewFinity S9 incorpora anche il sistema operativo Tizen TV, permettendovi così di accedere ad una vasta scelta di app per lo streaming, qualora desideraste prendervi una pausa dal lavoro. Nella confezione, poi, si trova anche una fotocamera in 4K da montare sul device, capace di identificare automaticamente il soggetto e di effettuare uno zoom su quest'ultimo quando necessario.

Sfortunatamente, per il momento non abbiamo né un prezzo né una data di uscita per il display: Samsung ha confermato però che il ViewFinity S9 arriverà "presto", nel corso del 2023. Per quanto riguarda il prezzo, invece, se consideriamo che Apple Studio Display è stato lanciato a 1.599 Dollari, è possibile che il colosso di Suwon decida di tenersi al di sotto di tale pricetag.