Samsung lancia auricolari Galaxy Buds 2 Pokémon Edition: uno spettacolo per i fan!

Samsung colpisce ancora il cuore dei fan dei Pokémon: dopo il lancio dello smartphone pieghevole Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition, la casa sudcoreana continua a tenere attiva questa partnership rilasciando gli auricolari Galaxy Buds 2 Pokémon Edition. Il prezzo, per giunta, è particolarmente accessibile...ma il prodotto no.

Analizziamo nel dettaglio questa edizione speciale degli ultimi auricolari Galaxy Buds lanciati sul mercato internazionale: si tratta di una versione a tema Pokémon dove le cuffie stesse sono contenute in una custodia a forma di Poké Ball, mentre il dispositivo resta disponibile in cinque colori: onice, oliva, bianco, lavanda e grafite. Tra l’altro, la custodia può essere utile anche ai possessori di Galaxy Buds Pro o Galaxy Buds Live in quanto si adatta ad ambedue gli auricolari.

Il pacchetto intero includerà poi anche uno tra undici adesivi in edizione limitata, raffiguranti i seguenti Pokémon: Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Ditto, Dragonite, Lapras, Eevee, Gengar e Mew. Non ci sono tanti gadget bonus come nel caso del foldable Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition, ma resta un’edizione da collezionare.

Al momento della scrittura della notizia il prodotto risulta disponibile esclusivamente in Corea del Sud al prezzo di 134.000 Won, circa 100 Euro al cambio attuale. La disponibilità al di fuori della Corea non è stata riconosciuta per né per gli auricolari Galaxy Buds 2, né per il Galaxy Z Flip3 in edizione speciale.