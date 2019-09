Samsung lancia il Back To School: sconti fino a 280 Euro sullo Store

Samsung annuncia il lancio della promozione "Back To School", che propone a prezzi scontati vari dispositivi tecnologici pensati per rendere più facile e piacevole il ritorno a scuola. Fino al 13 Settembre, tramite lo store ufficiale sono disponibili tante offerte per studenti ed universitari, con sconti fino a 280 Euro.

Come osservato dal colosso coreano, gli sconti sono tanti.

Ad esempio, il Galaxy A9 può essere acquistato a 349 Euro, rispetto ai 629 Euro, per un risparmio appunto di 280 Euro. Il Galaxy A50 con 128 gigabyte di memoria interna passa a 299 Euro dai precedenti 359,90 Euro, il che si traduce in uno sconto di 60,90 Euro.

In offerta troviamo anche il Galaxy Tab S5e nella versione con schermo da 10,5 pollici e modulo LTE, che passa a 519 Euro dal prezzo di listino di 569 Euro, mentre la variante WiFi Only è disponibile a 459 Euro.

Offerte anche sugli indossabili, con il Galaxy Fit disponibile ad 89 Euro e le Galaxy Buds a 119 Euro.

Non mancano i monitor, anche da gaming, come l'S27E330H da 27 pollici con tempo di risposta di 1ms, che può essere portato a casa a 129 Euro, mentre il Pro Gaming Monitor Curvo da 24 pollici da 144Hz e tempo di risposta di 1 millisecondo è disponibile a 199 Euro.