Samsung lancia BESPOKE Jet, la scopa wireless con Clean Station

Design rinnovato e un pieno di nuove tecnologie. È questa la nuova ricetta di Samsung per l'igiene e la pulizia in casa, che amplia la gamma BESPOKE con la nuova Samsung BESPOKE Jet, scopa senza fili All-in-One con Clean Station.

L'innovazione passa prima di tutto dal design, in particolar modo nella nuova linea Samsung BESPOKE Home lanciata lo scorso anno. Con l'attenzione al dettaglio di sempre, la nuova Jet sarà disponibile in tre colorazioni: Midnight Blue, Misty White e Woody Green. A stupire, però, è proprio la nuova Clean Station, dispositivo dedicato allo svuotamento e alla ricarica automatici. In un solo colpo, alla fine della pulizia, basterà poggiare la nuova Jet sulla sua stazione per avviare la ricarica ma anche per svuotarne il serbatoio in piena sicurezza, senza il rischio di immettere in aria polvere e altre impurità.

Sotto la scocca prende posto, invece, un motore Digital Inverter che consente di raggiungere una potenza aspirante fino a 210W. Al suo fianco, una batteria di lunga durata, Samsung promette l'autonomia necessaria per pulire anche ambienti di grandi dimensioni. Inoltre, nonostante gli enormi passi in avanti, la nuova BESPOKE Jet beneficia anche di una riduzione del peso del 47% rispetto alla Jet 90, per un totale di 1,44 kg e una maneggevolezza superiore.

Oltre all'aspirazione, la nuova scopa wireless della gamma BESPOKE è dotata anche di spazzola lavapavimenti e di display digitale LCD. In totale, sono dichiarati fino a 120 minuti di autonomia grazie alle due batterie in dotazione. Inoltre, entrambe le batterie possono essere ricaricate simultaneamente con una seconda postazione di ricarica. Quanto alla longevità, invece, Samsung afferma che le batterie di BESPOKE Jet riescono a mantenere il 70% delle prestazioni nell'arco di 5 anni di utilizzo.

I preordini sono già aperti sul sito ufficiale, mentre la disponibilità è stata annunciata per il 1 aprile 2022.