Samsung lancia Black November: il mese del Black Friday è qui con tante offerte

Non ci sono solamente gli sconti Amazon su prodotti Samsung a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Siamo infatti approdati nel mese di novembre 2023 e il popolare brand è pronto ad accompagnare gli utenti in queste giornate mediante l'iniziativa promozionale Black November.

Di cosa si tratta? Da un comunicato stampa apprendiamo che "da venerdì 3 novembre fino al 30 novembre su Samsung.com sarà possibile trovare occasioni su tutto l'universo di SmartThings, l'ecosistema Samsung che premia la connettività per semplificare la routine quotidiana dentro e fuori casa: dagli smartphone, all'entertainment con i TV maxi, agli elettrodomestici connessi e dotati di AI".

Si fa insomma riferimento a sconti su varie tipologie di dispositivi: "per l'occasione, Samsung ha preparato una serie di offerte fino al 30% su prodotti selezionati che a rotazione spaziano fra i prodotti per la casa, telefonia e non solo. Inoltre, per chi è in possesso di un account Samsung è previsto uno sconto extra del 5%, e per gli acquisti dal 3 al 23 novembre per ogni ordine minimo di 599€ su prodotti selezionati c'è un codice sconto da 200€ da utilizzare su Samsung.com entro marzo 2024".

Sono varie dunque le proposte del Black November di Samsung, che accompagnerà gli utenti anche un po' oltre la giornata del Black Friday 2023 (venerdì 24 novembre). Per il resto, il brand si chiede: "perché non pensare a un bel viaggio? Con il concorso "Black November! Con Samsung puoi vincere un viaggio" in palio un favoloso viaggio in Corea del Sud, alla scoperta di tutte le meraviglie di una terra ricca di fascino, cultura e… tecnologia! Partecipare è semplice: a fronte dell'acquisto di prodotti selezionati su Samsung.com nel periodo compreso fra il 3 novembre e il 23 novembre 2023 inclusi si partecipa all'estrazione di un viaggio per due persone in Corea del Sud". Potreste insomma voler tenere d'occhio il portale ufficiale di Samsung in questo periodo.