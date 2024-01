Samsung lancia il cashback invernale su Galaxy Z Fold5 e Flp5: fino a 350 Euro

Nel giorno in cui Samsung annuncia il primo Unpacked del 2024, arriva anche un’interessante promozione attiva fino al 15 Gennaio 2024 incluso che permette di ottenere fino a 350 Euro di cashback sull’acquisto di un Galaxy Z Fold5 o Z Flip5.

Come leggiamo nella pagina dedicata sul sito web di Samsung, ciò che bisogna fare è acquistare un Galaxy Z Fold5 o Z Flip5 fino al 15 Gennaio 2024 incluso in uno dei punti vendita indicati, e quindi procedere con la registrazione su Samsung Members entro il 14 Febbraio 2024. Samsung provvederà ad addebitare l’importo corrispondente al proprio acquisto direttamente sull’IBAN indicato.

Il cashback varia a seconda del modello scelto:

Direttamente nelle condizioni si legge che per prendere parte all’offerta è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti:

La fotografia del codice IMEI deve essere ben leggibile ed il codice deve essere fotografato sul retro del prodotto promozionato oppure sulla scatola dello smartphone.

