Samsung lancia il cashback di Natale: 700 Euro di rimborso sull'acquisto di un TV

Samsung lancia oggi una nuova promozione che permette di ottenere un rimborso di 700 Euro sull'acquisto di un TV Neo QLED per il Natale. Il funzionamento di questo nuovo programma è molto simile a quello di altre promozioni lanciate in passato dal colosso coreano.

Gli utenti infatti non dovranno fare altro che acquistare un TV Neo QLED promozionato da oggi, 3 Dicembre 2021 al 24 Dicembre. Successivamente, dovranno registrarlo sulla pagina di Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna. Samsung provvederà ad analizzare tutta la documentazione inviata ed entro 45 giorni dalla ricezione della mail di conferma accrediterà sull'IBAN l'importo corrispondente al cashback. Samsung si riserva comunque il diritto di chiedere nuovamente la documentazione qualora quella inviata non sia leggibile.

E' previsto un rimborso massimo di 700 Euro, che varia a seconda dei modelli:

QE85QN900ATXZT; QE85QN800ATXZT; QE75QN900ATXZT; QE75QN800ATXZT; QE65QN900ATXZT; QE85QN90AATXZT: 700 Euro

QE65QN800ATXZT; QE75QN95AATXZT; QE75QN90AATXZT; QE75QN85AATXZT; QE65QN95AATXZT; QE65QN90AATXZT: 500 Euro

QE55QN700ATXZT; QE65QN85AATXZT; QE55QN95AATXZT; QE55QN90AATXZT; QE55QN85AATXZT; QE50QN90AATXZT: 300 Euro

Sono compatibili gli ordini effettuati sullo shop ufficiale di Samsung, su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice (ad eccezione del marketplace), Bytecno, OnlineStore, Ollo, Amazon (ad eccezione del marketplace), Yeppon, VideoGalleryMilano, PasottiStore, SocoolMilano, MustMusic, Freeshop, e-Stayon, Supermedia, DilellaShop, Overly e Soundmachine.

Tutti i dettagli sulla promozione possono essere consultati direttamente attraverso questo indirizzo.