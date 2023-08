Samsung lancia per errore la beta di One UI 6, poi la rinvia a data da destinarsi

Mentre Samsung One UI 5.1.1 arriva in Italia, sembra che lo stesso non si possa dire per la prossima versione della skin di Android del colosso coreano. Anzi: nelle scorse ore, Samsung ha annunciato il programma beta di One UI 6, salvo poi tornare sui propri passi e posticiparlo a data da destinarsi.

Andiamo però con ordine: come riporta Engadget, nelle scorse ore Samsung ha aperto le iscrizioni alla beta di One UI 6 su Samsung Galaxy S23. Chi possiede un Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, dunque, avrebbe teoricamente potuto effettuare l'enrollment al programma che avrebbe permesso di testare con mano la versione di Android 14 sviluppata dal colosso coreano per i propri device.

Il programma sarebbe stato attivato per gli utenti Samsung negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Germania, e avrebbe richiesto ai partecipanti di fornire dei feedback sulle release di One UI 6 progressivamente rilasciate dall'azienda in vista del suo lancio ufficiale. Secondo gli ultimi rumor, Android 14 sarebbe in arrivo già verso metà agosto (o, al più tardi, nel mese di settembre) su smartphone della linea Pixel.

Solitamente, gli smartphone Samsung sono tra i primi a ricevere le nuove versioni di Android (e dunque di One UI), subito dopo quelli di Google. A questo giro, però, le cose potrebbero andare diversamente: a poche ore dall'annuncio originale, il colosso di Suwon ha infatti spiegato che il programma beta di One UI 6 è posticipato a data da destinarsi, sollevando preoccupazioni sullo stato dello sviluppo della skin di Android 14 dell'azienda.

Ciononostante, l'annuncio originale forniva diverse informazioni su cosa possiamo aspettarci da One UI 6, a prescindere dalla data di lancio di quest'ultima sugli smartphone Samsung Galaxy. Nello specifico, l'azienda coreana ha spiegato che la nuova versione di One UI porterà con sé una revisione del pannello delle Impostazioni Rapide, che potrà essere personalizzato e dal quale sarà possibile aggiungere delle scorciatoie alle funzioni più usate direttamente alla Homepage dello smartphone. Inoltre, ci sarà una visualizzazione compatta di queste impostazioni che permetterà di modificare al volo la luminosità dello schermo.

Sulla falsariga degli aggiornamenti alla schermata di blocco di iOS 16, poi, anche Samsung permetterà di impostare diverse lock screen sui suoi smartphone a seconda dell'orario del giorno o della modalità attivata sul device. Per esempio, spiega il colosso coreano, "gli utenti potranno usare l'immagine rilassante di una foresta quanto lo smartphone è in modalità Sonno". Arriverà infine anche un nuovo widget per la Fotocamera, che permetterà di selezionare la destinazione di ciascuna fotografia scattata, in modo da tenere la propria galleria e i propri album organizzati al meglio.