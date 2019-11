Samsung lancia l'esclusivo Galaxy Celebration Box per Natale 2019

Samsung, in concomitanza con l'approssimarsi del Natale 2019, ha annunciato il lancio del Galaxy Celebration Box, che a 1.329 Euro permette di portare a casa il Galaxy Note 10+ con cover, lo smartwatch Galaxy Watch Active 2 con due cinturini e gli auricolari Galaxy Buds.

Si tratta di un'offerta attraverso cui Samsung vuole celebrare il decimo anniversario della serie Galaxy, e si traduce in un risparmio di oltre 350 Euro rispetto al valore totale dei prodotti.

La Galaxy Celebration Box di Samsung può essere acquistata attraverso il sito web ufficiale, ma ameno al momento non sono arrivate indicazioni in merito alle unità a disposizione, ma nel comunicato stampa non è presente alcun riferimento di questo tipo, segno che si tratterà di un'offerta valida per tutto il periodo di natale.

Il Galaxy Note 10+ sfoggia il nuovo display Dynamic AMOLED, a cui si aggiunge la S Pen che aumenta ulteriormente la produttività e lo rende un compagno ideale anche per lavorare. Il Galaxy Watch Active 2 è invece il nuovo smartwatch di Samsung studiato per l'attività sportiva, che grazie ai cinturini cambia volto di continuo. Il pacchetto, come detto poco sopra, è completato dalle Galaxy Buds, gli auricolari senza fili con case di ricarica wireless per tenerle sempre cariche e portarle ovunque.