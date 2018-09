Samsung lancia Evolution Kit 2018: i vecchi TV pronti ad una seconda giovinezza

Era il lontano 2012 quando Samsung annunciava Evolution Kit, un progetto attraverso cui il produttore di televisori voleva consentire ai proprietari dei televisori di aggiornarli annualmente. L'iniziativa è stata in piedi fino al 2015, quando la società decise di non fornire più kit per i televisori Full HD.

Dal 2016 in poi però gli utenti hanno continuato a chiedere a gran voce un rilancio di Evolution. Le richieste evidentemente sono state accolte, a giudicare dalle ultime novità.

Nella serata di ieri infatti Samsung ha annunciato a sorpresa il lancio di Evolution Kit 2018.

Il nuovo kit si chiama SEK-4500 ed include lo Smart Hub 2018, l'ultima versione del box basato sul sistema operativo proprietario Tizen, ed un telecomando OneRemote nero. A livello tecnico è presente un processore quad-core con supporto per il mirroring da e per uno smartphone. Il SEK-4500, disponibile a Novembre anche in Italia al prezzo di 299 Euro, porta con se degli ingressi HDMI 2.0 aggiornati ed il sintonizzatore TV con HEVC.

Samsung ha anche affermato che SEK-4500 è compatibile con i modelli Full HD dei propri televisori rilasciati dal 2012 al 2014, e con i modelli UHD prodotti dal 2013 al 2015.

Di seguito l'elenco completo dei modelli supportati: