Samsung lancia Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G: sono i nuovi re della fascia media

Archiviato il lancio italiano dei Samsung Galaxy S24, il colosso di Suwon torna ora alla carica con altri due dispositivi, questa volta pensati per la fascia media e medio-alta del mercato: nelle scorse ore, Samsung ha presentato i Galaxy A35 5G e A55 5G, che uniscono una scheda tecnica di tutto rispetto ad un prezzo accattivante.

"Con la serie Galaxy A, stiamo estendendo le nostre ultime tecnologie a un pubblico più ampio, in modo che un numero sempre maggiore di persone possa trarne vantaggio", ha dichiarato T.M. Roh, Presidente della sezione Mobile eXperience di Samsung Electronics, commentando il lancio globale dei due smartphone. "Siamo entusiasti di poter offrire ancora più possibilità alla serie Galaxy A quest'anno, tra cui l’implementazione di Samsung Knox Vault per la prima volta su questa serie". Per chi non lo ricordasse, Samsung Knox Vault è stato lanciato nel 2022, ed è una soluzione di sicurezza per smartphone basata sull'hardware, capace di resistere ad ogni tentativo di manomissione via software.

Venendo invece alle schede tecniche dei due smartphone, Samsung Galaxy A55 5G monta un Exynos 1480 come proprio SoC e può essere acquistato nelle due varianti da 8 GB di RAM 128 GB di storage e da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Lo smartphone arriva con Android 14 e One UI 6.1 preinstallati, mentre la sua batteria è da 5.000 mAh e lo schermo è un display Super AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Infine, le fotocamere dello smartphone sono una lente principale da 50 MP con AF e OIS, un'ultra-grandangolare da 12 MP, una lente macro da 5 MP e una selfie-camera da 32 MP.

Samsung Galaxy A35 5G ha un Exynos 1380 come proprio SoC, insieme a 6 o 8 GB di memoria RAM e ad uno storage da 128 GB o da 256 GB, espandibile con microSD fino a 1 TB. Anche qui abbiamo Android 14 con One UI 6.1, uno schermo Super AMOLED FHD+ da 6,6" e refresh rate fino a 120 Hz, insieme ad una capiente batteria da 5.000 mAh. Infine, le fotocamere di Samsung Galaxy A35 5G sono una principale da 50 MP con AF e OIS, un'ultra-grandangolare da 8 MP, una macro da 5 MP e una selfie-camera da 13 MP.

Per quanto riguarda colori e prezzi, entrambi i device sono disponibili nelle tinte Awesome Navy, Awesome Iceblue, Awesome Lemon e Awesome Lilac a partire da oggi, lunedì 11 marzo. I prezzi di lancio dei due smartphone sono i seguenti:

Galaxy A55 5G (8/128 GB): 499,90 Euro

Galaxy A55 5G (8/256 GB): 549,90 Euro

Galaxy A35 5G (6/128 GB): 399,90 Euro

Galaxy A35 5G (8/256 GB): 459,90 Euro

Fino al 31 marzo, inoltre, potrete raddoppiare gratuitamente la memoria interna degli smartphone. In altre parole, potrete acquistare il modello da 256 GB di Galaxy A55 5G al prezzo di quello da 128 GB (499,90 Euro anziché 549,90 Euro), oppure potrete comprare il modello da 256 GB di Galaxy A35 5G al prezzo della variante da 128 GB (399,90 Euro al posto di 459,90 Euro).