Samsung lancia Galaxy SmartTag2: nuove funzioni e design per ritrovare gli oggetti

Samsung annuncia oggi il nuovo Galaxy SmartTag2, il localizzatore per oggetti che sarà disponibile a livello globale dal prossimo 11 Ottobre e che rispetto al primo modello di SmartTag porta con se una serie di novità molto interessanti per tracciare e ritrovare gli oggetti.

Oltre ai miglioramenti apportati al design, che come si può vedere dall’immagine presente in calce è diametralmente differente rispetto alla prima generazione, a cambiare sono anche alcune funzioni software.

Presente la nuova modalità smarrito, che consente agli utenti di inserire le proprie credenziali di contatto tramite un messaggio per fare in modo che chiunque ritrovi un oggetto possa usare il proprio smartphone per scansionarlo e vedere il messaggio e le informazioni del proprietario, per restituirglielo. Ciò ovviamente non riguarda solo gli oggetti ma anche gli animali domestici, ma l’aspetto interessante è che la Modalità Smarrito funziona con qualsiasi dispositivo mobile dotato di NFC e browser web.

A ciò si aggiunge anche la funzione Naviga che potenzia la ricerca visualizzando frecce che mostrano la direzione e la distanza di Galaxy SmartTag2 rispetto all’utente. Questa funzione è disponibile su qualsiasi smartphone della gamma Galaxy con supporto UWB.

Il colosso coreano ha anche integrato una nuova modalità di risparmio energetico che conferisce agli SmartTag2 una maggiore durata della batteria e garantisce un’autonomia fino a 700 giorni, mentre in modalità normale si ferma a 500 giorni.

Samsung ha anche aggiornato l’applicazione SmartThings Find, che grazie al supporto ai nuovi Galaxy SmartTag2 permette di effettuare il pairing. Inoltre, quando si cambia smartphone Galaxy gli SmartTag2 si sincronizzeranno automaticamente a quello nuovo tramite l’account Samsung.