Samsung lancia Gamer Training: consigli da noti giocatori e Content Creator

Non ci sono solamente novità IA da parte di Samsung. Infatti, il popolare brand ha annunciato il lancio di Gamer Training, un programma di formazione dedicato al mondo del gaming.

Comunicato stampa: Milano, 18 settembre 2023 - Samsung Electronics presenta un innovativo programma di formazione per aiutare tutte le tipologie di gamer a raggiungere nuovi traguardi.

Il Game Portal Samsung "Embrace your game" e il canale YouTube Samsung offriranno innovativi contenuti tra cui approfondimenti e guide create dai più autorevoli giocatori professionisti e content creator. Verranno, inoltre, organizzate sessioni di formazione interattive, workshop video e tutorial, moltissimi altri materiali dedicati ai gamer di tutte le categorie saranno messi a disposizione. Non mancheranno le anteprime dei più recenti prodotti e delle ultime tecnologie per il gaming firmate Samsung.

In particolare, la sezione Level Up Gamer Training della piattaforma avrà un focus molto pratico con suggerimenti, consigli e segreti sul modo migliore per sconfiggere tutti i boss in Diablo Immortal e su come crescere come giocatore in World of Warcraft.

Per ogni livello di gamer, da quello occasionale all'hardcore, Level Up offrirà informazioni su titoli per smartphone, PC e console.

"L'obiettivo di Samsung è quello di aiutare le persone a divertirsi il più possibile con i videogames. Gamer Training contribuirà in questo intento offrendo a un gran numero di appassionati in tutta Europa la possibilità di dare il meglio di sé nel gioco e a trarne il massimo divertimento", ha dichiarato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe. "Siamo entusiasti di collaborare con fantastici trainer e creatori di contenuti, tra cui Randolph. Siamo inoltre felici della partnership con Activision Blizzard per questa iniziativa, dal momento che abbiamo l'obiettivo comune di formare una nuova generazione di giocatori ambiziosi". L'iniziativa "Embrace your game" aiuterà tutti a sentirsi parte integrante della comunità gaming e a prendere decisioni consapevoli sulla tecnologia per il gaming, rendendo allo stesso tempo il gaming una parte ancora più importante della cultura europea.

Tra i giocatori professionisti e i content creator che saranno presenti in Level Up:

QueenE : esperta di Overwatch 2, talentuosa e nota per il suo umorismo contagioso. Con sede nel Regno Unito, questa streamer svedese è famosa per le sue osservazioni brillanti e le utili tip di gioco. È stata general manager della squadra svedese nella Overwatch World Cup 2018 e ha ottenuto la medaglia di bronzo (sezione femminile) nel campionato mondiale IeSF di StarCraft 2.

: esperta di Overwatch 2, talentuosa e nota per il suo umorismo contagioso. Con sede nel Regno Unito, questa streamer svedese è famosa per le sue osservazioni brillanti e le utili tip di gioco. È stata general manager della squadra svedese nella Overwatch World Cup 2018 e ha ottenuto la medaglia di bronzo (sezione femminile) nel campionato mondiale IeSF di StarCraft 2. AnnacakeLIVE : streamer Twitch dedicata e molto famosa. Incanta gli spettatori con la sua personalità spumeggiante e il magistrale gameplay di Diablo. Attualmente vive a Francoforte, in Germania.

: streamer Twitch dedicata e molto famosa. Incanta gli spettatori con la sua personalità spumeggiante e il magistrale gameplay di Diablo. Attualmente vive a Francoforte, in Germania. LittleMoTAC : streamer attivo di Overwatch 2, sostenitore della diversity e dell'inclusione, che si batte per una migliore rappresentazione nel mondo del gaming.

: streamer attivo di Overwatch 2, sostenitore della diversity e dell'inclusione, che si batte per una migliore rappresentazione nel mondo del gaming. RageDarling: carismatico content creator di World of Warcraft che, con passione, competenza e un approccio inclusivo, offre un'esperienza coinvolgente e positiva.

Per chi è alla ricerca dei migliori monitor, smartphone e altri prodotti per ottimizzare il proprio set up di gioco, la sezione Hardware di Gamer Training offrirà consigli per tutti le tipologie di giocatori. Questi suggerimenti potranno spaziare dalla semplice ricerca del miglior monitor gaming alla costruzione di un PC personalizzato da zero, partendo dal cambio di GPU fino alla scoperta delle migliori schede SSD. La piattaforma conterrà informazioni rilevanti per tutti i tipi di impianti di gioco, che si tratti di PC o di console con cui dilettarsi sul divano.

L'esperto in ambito hardware è Alex Brooks di TechFlow. Alex è un esperto di tecnologia, noto per le sue recensioni approfondite e i tutorial informativi. Ha più di 460.000 follower sui social media.

Gamer Training fa parte della nuova piattaforma "Embrace Your Game" di Samsung. Si basa sul fatto che non esiste un solo tipo di gamer e che, sempre di più, sta emergendo una nuova comunità, viva e diversificata. Samsung ha sviluppato una gamma di prodotti per il gioco che consentono a qualsiasi giocatore di personalizzare il proprio set up in base alle proprie esigenze e al proprio stile, partendo dal fatto che i prodotti migliori della categoria sono in grado di offrire esperienze incredibili per i gamers.

I prodotti "Embrace your game" includono:

Odyssey OLED G9 monitor . Il primo schermo Dual QHD OLED con rapporto 32:9 al mondo. Neo Quantum Processor Pro offre qualità delle immagini straordinariamente dettagliata, utilizzando l'intelligenza artificiale per determinare quali parti di un'immagine devono essere migliorate. Il nuovo monitor è inoltre dotato di Gaming Hub di Samsung, un'applicazione basata su cloud che consente di non dover ricorrere a console o a lenti download di giochi.

. Il primo schermo Dual QHD OLED con rapporto 32:9 al mondo. Neo Quantum Processor Pro offre qualità delle immagini straordinariamente dettagliata, utilizzando l'intelligenza artificiale per determinare quali parti di un'immagine devono essere migliorate. Il nuovo monitor è inoltre dotato di Gaming Hub di Samsung, un'applicazione basata su cloud che consente di non dover ricorrere a console o a lenti download di giochi. Galaxy S23 Ultra . Lo smartphone Galaxy top di gamma ottimizzato per il gioco mobile grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 ad alte prestazioni e alla batteria da 5000 mAh.

. Lo smartphone Galaxy top di gamma ottimizzato per il gioco mobile grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 ad alte prestazioni e alla batteria da 5000 mAh. TV Neo QLED 4K 65" QN90C. Tecnologia Quantum Matrix con Mini LED per creare un'immagine incredibilmente nitida. Il processore Neural Quantum 4K utilizza l'intelligenza artificiale e 20 reti neurali per ottimizzare suono, luminosità, colore e dettagli.

Per ulteriori informazioni, visitare il portale ufficiale di Samsung.