Samsung lancia in Italia il Game Portal: il negozio unico e specifico per i giochi

Samsung annuncia oggi il Samsung Game Portal, un nuovo negozio online specializzato in giochi che sarà disponibile in 30 paesi in tutto il mondo e che nella prima tranche è accessibile da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Brasile.

Il Game Portal è sostanzialmente un negozio online progettato per videogiocatori, in cui sarà possibile acquistare prodotti per il gaming come smartphone, TV, monitor ed SSD. Al suo interno però saranno presenti anche tantissimi contenuti relativi ai giochi, ottimizzati in base alle esigenze dei videogiocatori.

Collegandosi a Samsung Game Portale sarà possibile accedere ad un’ampia gamma di prodotti, ma anche ottenere un rapido accesso alle recensioni di esperti (ci sono anche quelle di Everyeye) per guidarvi nel processo d’acquisto.

Per celebrare il lancio, Samsung sta proponendo vari sconti su diversi dispositivi da gaming ed una serie di incentivi.

“Il gaming è diventato una parte importante dello stile di vita dei consumatori, non solo dell’intrattenimento, soprattutto per i Millennial e la Generazione Z”, ha affermato Evelyn Kim, Executive Vice President del D2C Center di Samsung Electronics. “Attueremo varie iniziative per fornire ai clienti un’esperienza di gioco superiore, dall’acquisto all’utilizzo, fornendo un ambiente che renda piacevole e facile l’acquisto di prodotti correlati al gaming” ha continuato.