Samsung lancia in Italia il programma di Self-Repair per i dispositivi Galaxy

Samsung annuncia oggi la disponibilità in Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito del programma Self-Repair, dopo il debutto in Corea del Sud.

Self-Repair consente da oggi ad un numero sempre maggiore di utenti Galaxy di accedere agli strumenti per riparare i propri dispositivi. In particolare, sono compatibili gli smartphone della serie Galaxy S20, S21 ed S22 ed i PC Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360.

“Samsung è costantemente al lavoro per allungare il ciclo di vita dei propri dispositivi in modo da consentire agli utenti di usufruire delle elevate prestazioni del proprio device Galaxy il più a lungo possibile”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Ci impegniamo per estendere la possibilità di accedere al nostro programma Self-Repair in tutto il mondo, migliorando la riparabilità dei nostri prodotti”.

Samsung ha annunciato la collaborazione con i principali distributori di componenti in Europa per poter offrire il servizio al maggior numero di utenti europei: in particolare sono state annunciate partnership con ASWO che è specializzata nell’assistenza post vendita e 2Service che è un fornitore di componenti elettronici olandese e distributore autorizzato Samsung.

Agli utenti viene data la possibilità di sostituire autonomamente lo schermo con batteria inclusa, il vetro posteriore e la porta di ricarica dello smartphone. Gli utenti Galaxy Book Pro avranno accesso a sette componenti originali per effettuare la riparazione in maniera autonoma: si tratta della parte anteriore con tastiera, parte posteriore, schermo LCD, batteria, touchpad, tasto con lettore di impronte digitali e piedini di gomma.

Possibile acquistare anche un pratico kit contenente tutti gli strumenti di riparazione che possono essere riutilizzati successivamente. Tutti i dettagli disponibili sul sito di Samsung.