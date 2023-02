Samsung lancia Message Guard, nuova protezione da hacker per Galaxy S23

Già conosciamo bene ormai la linea di smartphone Samsung Galaxy S23 lanciata a inizio febbraio. Da oggi, però, l’intera gamma riceverà una funzionalità esclusiva molto utile: si chiama Samsung Message Guard e proteggerà gli utenti da immagini dannose ricevute tramite SMS.

La feature in questione dimostra come Samsung voglia fare sul serio in ambito sicurezza su dispositivi mobili: grazie a Samsung Message Guard, infatti, gli smartphone della serie Galaxy S23 top di gamma saranno automaticamente protetti da tentativi di attacchi informatici fatti tramite exploit zero-click, isolando le immagini pericolose.

Ma come funziona esattamente? Dopo avere ricevuto il messaggio con l’immagine incriminata, sia su app stock Messaggi che su Google Messages, il sistema isola la foto con il suo malware annesso e “neutralizza qualsiasi potenziale minaccia nascosta nei file di immagine prima che abbiano la possibilità di recare danni”. Tra i formati supportati, scannerizzati e contrastati ci sono PNG, JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP e WBMP.

In futuro, però, la feature si evolverà e diventerà ancora più potente: Samsung Message Guard riuscirà a contrastare i tentativi di attacchi hacker tramite WhatsApp e molte altre app di messaggistica di terze parti. Infine, entro fine 2023 la medesima feature arriverà su tutti gli altri tablet e smartphone Galaxy con One UI 5.1. In altre parole, quella per Galaxy S23 è una esclusiva temporanea.