Samsung lancia il primo modem 5G Exynos per automobili: si punta all'infotainment

Mentre si parla della completa conversione ai chipset Exynos per smartphone Samsung, la società sudcoreana presenta oggi il primo modem 5G per uso automobilistico Exynos Auto T513 e altre soluzioni avanzate esclusivamente per sistemi infotainment all’interno dei veicoli.

L’annuncio più importante consiste senza ombra di dubbio sul modem 5G Exynos Auto T5123, il primo in assoluto progettato da Samsung specificamente per l'uso automobilistico. Pensate, la sua produzione in serie è già cominciata! Questo modem si presenta con una coppia di core CPU Cortex-A55 e può fornire dati di posizionamento satellitare per la navigazione. Offrendo questo doppio servizio, si riduce il numero totale di chip per veicolo. La connessione alla rete 5G, poi, consentirà al sistema di infotainment del veicolo di sfruttare velocità di download fino a 5,1 Gbps.

Poi c’è il chipset Exynos Auto V7 prodotto su processo a 8 nanometri, il quale si coordinerà proprio con Exynos Auto T5123 diventando il fulcro della configurazione infotainment per veicoli d’elevata qualità. Il SoC V7 può supportare massimo 32 GB di RAM LPDDR4x e conta su otto core CPU Cortex-A76 con clock a 1,5 GHz e una GPU Mali-G76 con 11 core. La GPU, tra l’altro, è suddivisa in due cluster rispettivamente da otto core (dedicati alla visualizzazione delle informazioni più importanti sul cruscotto) e tre core per altri display o singolo display head-up in realtà aumentata. In tutto si prevede il supporto fino a quattro display, anche nei passeggeri posteriori.

Il chipset può anche emettere diversi flussi audio grazie ai tre processori audio integrati e non manca una NPU per app AI dedicate a riconoscimento vocale, facciale e gestuale. Samsung ha esagerato sotto ogni punto di vista, dato che Exynos Auto V7 può anche gestire fino a 12 telecamere per assistenza al parcheggio e visualizzazione dei dintorni del veicolo. Insomma, una vera e propria power house per le automobili. Sarà comunque necessario attendere un po’ di tempo per vedere queste nuove tecnologie approdare nei veicoli.

Altro annuncio delle scorse giornate riguarda i pannelli OLED arrotolabili e flessibili della gamma Flex OLED.