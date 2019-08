Samsung lancia il primo monitor da gaming con refresh rate di 240Hz e display curvo

Samsung Electronics ha annunciato a Gamescom 2019 il lancio europeo del monitor CRG50 da 27 pollici, presentato lo scorso giugno all’E3 2019 a Los Angeles.

Il nuovo arrivato include funzionalità innovative, tra cui una frequenza di aggiornamento ultrarapida a 240 Hz e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC, offrendo così una combinazione di velocità e qualità delle immagini degna di una medaglia d’oro capace di sorprendere qualsiasi progamer.



Essendo il più grande evento dedicato al videogioco al mondo, Gamescom è un palcoscenico importante per Samsung per mostrare il suo impegno nell’ambito del gaming.

Il monitor CRG50 da 27 pollici offre una curvatura 1500R e una frequenza di aggiornamento estremamente elevata grazie alla tecnologia RapidCurve a 240 Hz, consentendo l’eliminazione dei ritardi e garantendo la massima fluidità delle immagini per un’esperienza mai vissuta prima. Il nuovo modello è stato certificato da NVIDIA come in grado di soddisfare le prestazioni e i requisiti di qualità delle immagini per la compatibilità con G-SYNC e offre sessioni di gioco a bassa latenza e senza rallentamenti, il tutto con una risoluzione Full HD (1920x1080).



Questo nuovo monitor permette di giocare al massimo delle proprie capacità anche negli scenari di gioco più scuri o quelli particolarmente luminosi grazie a un rapporto di contrasto di 3000:1, che consente di cogliere anche i più piccoli dettagli. Inoltre, è possibile scegliere le impostazioni di gioco più adatte tra le opzioni preconfigurate per i diversi generi di videogames con un menu digitale sullo schermo e, per una personalizzazione più avanzata, creare fino a tre diversi profili del display per passare facilmente da uno all’altro.



CRG50 è dotato di un display con pannello curvo ad allineamento verticale con un ampio angolo di visualizzazione. Inoltre, il suo design minimalista presenta uno schermo edge-to-edge su tre lati.

La gamma di display curvi pensati per il gaming non può essere completa senza il modello CRG90 da 49 pollici, in grado di offrire dettagli e colori senza precedenti grazie a uno schermo Super Ultra-Wide ad alta risoluzione con proporzioni di 32:9, una curvatura 1800R e HDR1000. Il display Dual QHD (5120x1440) sfrutta la rivoluzionaria tecnologia Quantum Dot di Samsung per una gamma colori eccezionalmente ampia e una riproduzione accurata dei colori, garantendo il massimo livello di realismo per ogni gioco.



Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, il monitor CRG90 ottimizza la velocità di elaborazione delle immagini eliminando la sfocatura degli elementi in movimento. Progettato per un’esperienza di gioco da pro-gamer, CRG90 dispone anche dell’avanzata tecnologia AMD Radeon FreeSync 2 HDR, che garantisce una grafica estremamente fluida eliminando ogni lag e riducendo al minimo i disturbi delle immagini per arricchire l’esperienza di gioco degli appassionati.



Grazie alla risoluzione Dual QHD (5120×1440) e alla tecnologia HDR10, CRG90 porta la qualità dell’immagine oltre ogni aspettativa. Con una luminosità di picco di 1.000 nit il monitor dà vita a scene di gioco straordinariamente dettagliate, con neri più profondi e colori più brillanti. Inoltre, CRG90 combina la tecnologia HDR10, con funzionalità di Local dimming, e Quantum Dot per offrire contenuti spettacolari con un elevato contrasto e una gamma di colori eccezionalmente ampia, oltre a offrire una curvatura dello schermo di 1.800 mm e un campo visivo Super Ultra-Wide. Il monitor garantisce anche la massima flessibilità per il multitasking grazie alla funzionalità PBP (Picture-by-Picture) che consente la visualizzazione di due sorgenti video sullo stesso schermo. CRG90 è dotato di una porta HDMI, due Display Port, USB 3.0 e opzioni di connettività per le cuffie ed è anche disponibile con un supporto di minori dimensioni per garantire praticità e flessibilità nella postazione di ogni gamer.