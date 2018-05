Samsung lancia la nuova scheda di memoria PRO Endurance

Samsung ha annunciato oggi le schede microSDHC/microSDXC Samsung PRO Endurance, che assicurano un’elevata resistenza e fino a 43.800 ore di registrazione video continua e prestazioni elevate grazie all'architettura interna e le specifiche hardware.

Le schede sono progettate sia per gli utenti consumer B2B, che si servono di applicazioni per il monitoraggio video con fotocamere di sorveglianza e sicurezza, oltre che attraverso videocamere indossabili e dashcam.

La nuova scheda PRO Endurance, a tal proposito, rende veloce e stabile il monitoraggio video continuo, ed una velocità di lettura fino a 100 Mb/s, registrazione in FHD e supporto 4K attraverso una velocità di scrittura fino a 30 Mb/s.

“Gli utenti vogliono poter contare sulle proprie soluzioni di videosorveglianza e l’esigenza di schede di memoria di maggiore durata, con prestazioni superiori, in grado di resistere a condizioni estreme e catturare i momenti critici non è mai stata così evidente”, ha dichiarato Un-Soo Kim, Senior Vice President of Brand Product Marketing, Memory Business di Samsung Electronics. “Samsung è orgogliosa di ampliare ancora una volta le possibilità in relazione alla tecnologia delle schede di memoria con l’introduzione di PRO Endurance, che garantisce agli utenti attenti alla sicurezza i livelli di resistenza più elevati del settore e velocità di lettura/scrittura ottimizzate per un accesso immediato ai contenuti critici”.

A livello di resistenza, Samsung Pro Endurance è venticinque volte superiore ai modelli precedenti, ma anche in termini di archiviazione, grazie ad una capienza di 128 gigabyte.

Samsung PRO Endurance è progettata per resistere agli ambienti difficili e include la protezione Samsung 4-Proof, che comprende impermeabilità, resistenza ad alte temperature, protezione magnetica e dai raggi X.

Le schede di memoria PRO Endurance saranno disponibili per l’acquisto a partire da Maggio, a un prezzo di vendita consigliato di 115,59 Euro per il modello da 128 GB, 66,39 Euro per il modello da 64 GB e 35,19 Euro per il modello da 32 GB.