Samsung lancia il nuovo Eco-Packaging: le scatole dei TV diventano case per i gatti

Samsung ha annunciato che lancerà un nuovo imballaggio per i prodotti della lineup Linfestyle TV, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e favorire il riciclo delle scatole. Il nuovo Eco-Packaging riguarderà i TV delle linee The Serif, The Frame e The Sero.

I progettisti di Samsung hanno lavorato su un design a matrice per ciascun lato delle scatole ondulate, che faciliterà la vita degli utenti che intendono tagliarle ed assemblarle per altri usi, come per i tavolini o per costruire le case per gli animali domestici.

Ma non è tutto, perchè all'interno di ogni confezione sarà incluso un manuale, accessibile tramite QR Code, che mostrerà i possibili utilizzi e le istruzioni su come realizzare articoli per la casa.

Come mostrato in alcuni esempi, i proprietari di The Serif potranno costruire case per gatti, portariviste e scaffali per ricavare anche spazio in cui inserire oggetti e dispositivi elettronici come il telecomando. Il tutto utilizzando solo le scatole in cartone.

Negli ultimi tempi sono state tante le società del settore hi-tech che hanno deciso di puntare su questo aspetto, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti e favorire la creatività degli utenti. Samsung è l'ultima di una lunga serie di compagnie, ma sicuramente il sistema studiato è tra i più interessanti.