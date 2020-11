Samsung lancia il nuovo Smart Monitor, il monitor all-in-one a prova di lockdown

Samsung annuncia oggi il lancio a livello globale del nuovo Smart Monitor, il primo monitor all-in-one che racchiude in un unico display una suite di funzioni per lavoro, didattica ed intrattenimento, quindi a prova del nuovo quotidiano che siamo abituati a conoscere.

Samsung ha sottolineato che il nuovo Smart Monitor presenta numerose opzioni di connettività sia per PC che per smartphone, che consentono di collegare dispositivi mobili con un semplice tocco usando Tap View, Casting o AirPlay2.

Per coloro che lo utilizzeranno per la didattica a distanza e l’home office, lo Smart Monitor è in grado di gestire le applicazioni di Microsoft 365 senza connessione al PC grazie al WiFi integrato, il che consente agli utenti di visualizzare, modificare e salvare i documenti nel cloud direttamente dal monitor. Presente anche il Remote Access, che permette agli utenti di accedere ai file in modalità wireless ed in remoto da un PC o di visualizzare i contenuti da portatile.

Troviamo anche l’ingresso USB-C che garantisce anche l’alimentazione fino a 65W, a cui si aggiungono le porte USB multiple ed il Bluetooth 4.2.

Ovviamente è possibile anche trasmettere contenuti in streaming grazie al Samsung Smart Hub, mentre a livello software troviamo anche l’integrazione con Bixby 2.0. La modalità Adaptive Picture è in grado di ottimizzare la qualità dell’immagine per qualsiasi ambiente, ed ovviamente è presente anche la modalità eye-saver per ridurre la luce blu.

Nei negozi arriveranno due modelli: l’M5, il modello Full HD da 27 e 32 pollici, e l’M7 da 32 pollici con risoluzione UHD. L’arrivo in Italia è previsto a fine Novembre.